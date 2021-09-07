У Запоріжжі пройшов чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу

Справжнє свято спорту відбулося в Запоріжжі на цих вихідних

У Запоріжжі пройшов турнір з бразильському джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP. Фото: terrabrazilia.com

У Запоріжжі в Палаці "Юність" зібралися борці з бразильського джиу-джитсу на чемпіонаті України Ліги TMS. Маленькі і дорослі спортсмени з десяти країн світу боролися за звання чемпіонів в своїх категоріях. Кращі кольорові пояса змагалися за титул абсолютного чемпіона Ліги TMS в трьох дивізіонах.

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Як повідомляє "Сьогодні", перший український чемпіон Bellator Ярослав Амосов також взяв участь в змаганнях TMS. Ярослав провів сім сутичок і завоював золото одразу в трьох категоріях і звання абсолютного чемпіона.

Всього на чемпіонаті України Ліги TMS змагалися понад тисячу учасників віком від 4 до 47 років. На сьогодні це наймасштабніші змагання з бразильського джиу-джитсу в нашій країні.

"На цьому турнірі у нас змагається 88 команд зі всієї країни, також представники 10 інших країн (Ізраїль, Молдова, Франція, Білорусь, Косово, Кувейт, Вірменія, Грузія і Туреччина – ред.). У нашій країні – це дуже молодий вид спорту, але за цей рік ми змогли зібрати понад 1000 спортсменів на арені в місті Запоріжжя", – сказав віце-президент ліги Сергій Погосян.

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Цікаві факти про великий турнір з джиу-джитсу в Запоріжжі

Чемпіонат України Ліги TMS став рекордним серед турнірів українських організацій за кількістю зареєстрованих учасників. 1038 заявок – саме стільки реєстрацій зібрав TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP.

Бразильське джиу-джитсу унікально в тому, що це бойове мистецтво є спортсменам різного віку! На Чемпіонаті України Ліги TMS вік самого маленького учасника – 4 роки, а найстаршому компетітору – 49 років.

Золоті, срібні та бронзові медалі – обов'язковий нагородний атрибут на всіх змаганнях Ліги TMS. Для того, щоб нагородити всіх призерів, які займуть перше, друге і третє місце в своїх категоріях, буде задіяно 270 комплектів медалей.

Всі призери своїх категорій зможуть заявитися в "абсолютці". Цей розділ унікальний тим, що в ньому всього два вагових дивізіону: до 80 кг і 80+ кг. В рамках даного формату змагань, синій пояс може зустрітися в бою з чорним поясом і поборотися на професійному рівні за грошові призи. Вперше в Україні на чемпіонаті України пройдуть і дитячі абсолютні категорії, але за максимально безпечним для дітей правилам.

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