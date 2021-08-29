У Запоріжжі зійшли з рейок вагони: які потяги затримуються

"Укрзалізниця" повідомила про аварію в Запоріжжі і про затримку ряду пасажирських поїздів

Сьогодні поїзда з південного напрямку можуть затримуватися на дві години / Колаж "Сегодня"

Орієнтовно на дві години найближчим часом будуть спізнюватися поїзди, що прямують по Запорізькій області. Причиною стала аварія, що сталася під станцією Запоріжжя-2.

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Про це повідомляє "Укрзалізниця" .

29 серпня будуть курсувати за зміненими маршрутами через Запоріжжя – Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1 такі поїзди:

▪ №72 Київ – Запоріжжя,

▪ №142 Маріуполь – Одеса,

▪ №120 Запоріжжя – Львів,

▪ №119 Львів – Запоріжжя,

▪ №116 Київ – Бердянськ.

"Укрзалізниця" попереджає, що очікується затримка цих поїздів орієнтовно до двох годин.

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З повідомлення випливає, що під станцією Запоріжжя-2 зійшли з рейок чотири вагони вантажного потяга. Причина аварії не повідомляється.