У Запорізькій області окупанти ставлять міни-пастки з розтяжками для цивільних

Жителям регіонів розповіли, як поводитися при виявленні небезпечного об'єкта

У ЦПД розповіли, як чинити, якщо виявили міну / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти, відступаючи, залишають міни-пастки з розтяжками на об'єктах цивільної інфраструктури. Центр протидії дезінформації в Telegram-каналі дав кілька порад, як поводитись у разі виявлення підозрілого об'єкта.

"У Запорізькій області зафіксовано факти встановлення окупантами мін-пасток з розтяжками. Будьте уважні та обережні під час пересування по населених пунктах, що перебували під тимчасовим контролем ворога! Окупанти дуже підступні і не гребують будь-якими способами завдати шкоди населенню України", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що після боїв залишається багато снарядів, що не здетонували, контакт з ними може нести пряму загрозу вашому життю.

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Що робити при виявленні підозрілого об'єкта

У жодному разі не чіпайте його; Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліцію (102); Попередьте перехожих про можливу небезпеку; Відійдіть подалі від предмета; Не використовуйте мобільний телефон поблизу предмета; Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Як уберегтися від мін

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з видавництвом "Ранок" розмістили у відкритий доступ дитяче видання у вигляді коміксу, що розповідає про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.