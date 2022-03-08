"Вагнерівці" вже почали гинути в Україні – дані розвідки

Зазначимо, що незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" – це військові злочини

"Вагнерівці" воюють на боці РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія залучає до війни проти України найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь в бойових діях.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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Про те, що "вагнерівці" беруть участь у війна проти України свідчать жетони знищених окупантів.

Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.

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Хто такі "вагнерівці"?

ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Путін підіслав Зеленському сотні найманих убивць

Кремль надіслав до Києва понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати ґрунт для захоплення влади Росією. Про це з посиланням на свої джерела пише британське видання The Times.

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"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією убити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", – йдеться у публікації.

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