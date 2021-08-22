Вакарчук з коктейлем в руці двічі викрутився від нахабних запитань журналіста про політику (відео)

Представники екс-депутата попросили не ставити музикантові питань, пояснивши це його втомою

На знімку - Святослав Вакарчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст випадково зустрів українського музиканта і політичного діяча Святослава Вакарчука в центрі Одеси. Згадувати партію "Голос" музикант не захотів.

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Відео опублікував PavlovskyNews .



У Вакарчука поцікавилися про те, що відбувається в його колишньої партії, і чи відчуває він відповідальність за процеси, що там відбуваються.



"Без коментарів", – сказав Вакарчук, почавши потім ходити з боку в бік.

Представники екс-депутата попросили не ставити музикантові питань, пояснивши це його втомою.

Вакарчук і політика

В травні 2017 року оголосив, що йде на дострокові парламентські вибори як лідер партії "Голос". Був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання. Партія "Голос" за результатами зібрала на виборах в 2019 році 5,82% голосів.

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У березні 2020 року проти Вакарчука порушено кримінальну справу з стосовно можливого приховання їм гонорарів від концертної діяльності на 12,9 млн гривень.

У цьому ж місяці він покинув пост голови парламентської партії "Голос". У вже 11 червня оголосив про складання мандата депутата Верховної ради України.

Як відзначають, пропрацювавши таким чином у Верховній Раді України дев'ятого скликання трохи більше дев'яти місяців, він запам'ятався не тільки різкими критичними заявами на адресу провладної "Слуги народу" і особисто президента Володимира Зеленського, а й кількома скандалами.

Відзначимо, що група "Океан Ельзи", лідером якої є Вакарчук, буде виступати в День Незалежності України на великому концерті в НСК "Олімпійський".

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