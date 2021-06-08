Вакцини від коронавірусу вистачить на червень. Ляшко розповів про запаси України

Міністр охорони здоров'я повідомив, що в Україні є 3,9 млрд доз вакцини, темпи вакцинації будуть нарощуватися

Віктор Ляшко на засіданні. Фото: upmp.news

В Україні є 3,9 млн доз COVID-вакцин. Такої кількості препаратів вистачить на червень. Темпи вакцинації будуть нарощуватися.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На червень місяць у нас, по розрахунках, на використання є 3 млн 900 тисяч вакцин. Тому ми інтенсивно нарощуємо темпи вакцинації, ми вже вийшли на темпи по 50 тисяч в день, але це тільки початок, з кожним днем нарощування вакцинації відбуватиметься все інтенсивніше", – сказав Ляшко.

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За словами міністра, в Україну вже доставлена вакцина AstraZeneca, яку будуть використовувати для другого щеплення тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини три місяці тому.

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Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за минулу добу, 7 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 48 161 особи. Всього з початку кампанії щеплено 1 436 285 людей. Вакцинацію завершили вже 152 142 особи – вони отримали дві дози.

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