Вакцина AstraZeneca і розсіяний склероз: що кажуть у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України стверджують, що приписувані наслідкам вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca хвороби – не більше, ніж фейк.

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

Зокрема, в міністерстві спростували інформацію, нібито вакцина проти COVID-19 викликає розсіяний склероз.

"Лише в одному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз. В іншому – запалення спинного мозку", – зазначають у МОЗ.

Проте, в обох випадках експерти дійшли висновку, що ці хвороби не були пов'язані з вакцинацією.

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У МОЗ ще раз нагадали, що вакцинація – найефективніший спосіб подолання пандемії COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що препарат від коронавірусу від компанії AstraZeneca абсолютно безпечний і закликав не вірити фейкам і маніпуляціям деяких політиків.

Крім того, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що немає різниці між вакциною Covishield і AstraZeneca – вони абсолютно однакові.

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