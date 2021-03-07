Русский
$ 27,76
33,41
  1. Новини України

Вакцина AstraZeneca і розсіяний склероз: що кажуть у МОЗ

7 березня, 03:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

МОЗ закликає не боятися "побочок"

У Міністерстві охорони здоров'я України стверджують, що приписувані наслідкам вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca хвороби – не більше, ніж фейк.

Реклама

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

Зокрема, в міністерстві спростували інформацію, нібито вакцина проти COVID-19 викликає розсіяний склероз.

"Лише в одному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз. В іншому – запалення спинного мозку", – зазначають у МОЗ.

Проте, в обох випадках експерти дійшли висновку, що ці хвороби не були пов'язані з вакцинацією.

В тренді
Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купувати
Реклама

У МОЗ ще раз нагадали, що вакцинація – найефективніший спосіб подолання пандемії COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що препарат від коронавірусу від компанії AstraZeneca абсолютно безпечний і закликав не вірити фейкам і маніпуляціям деяких політиків.

Крім того, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що немає різниці між вакциною Covishield і AstraZeneca – вони абсолютно однакові.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

МОЗ вакцинація вакцина розсіяний склероз ускладнення AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ДТП автобуса з українцями в Польщі: тих, хто вижив у трагедії, відправили на Батьківщину
ДТП автобуса з українцями в Польщі: тих, хто вижив у трагедії, відправили на БатьківщинуЄвросоюз
Річний тариф на газ – якою буде ціна до кінця 2021 року, в чому підступ, як заощадити
Річний тариф на газ – якою буде ціна до кінця 2021 року, в чому підступ, як заощадитиЕкономіка
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 Березня
Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 БерезняУкраїна
Річний тариф на газ потішить не всіх. Кому це не вигідно?
Річний тариф на газ потішить не всіх. Кому це не вигідно?Новини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти