Вакцина AstraZeneca вже на прямому маршруті в Україну – МОЗ

Вакцина від коронавірусу прямує з Індії в Україну, і вакцинація українців стартує в лютому. Про це заявила на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

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За її словами, Україна очікує першу партію вакцини від дня на день.

"Препарат компанії AstraZeneca прибув вже за місцем призначення і прямо зараз знаходяться на прямому маршруті в Україну", – заявила Шаталова.

При цьому заступник міністра запевнила, що вакцинація розпочнеться в Україні згідно із затвердженим графіком – в лютому.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у першій партії вакцини з Індії буде 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при відвантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина летить до нас з Індії.

А тим часом Степанов сьогодні заявив, що в Індії вдалося домовитися про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVaxдля України.

Відео: Сьогодні

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