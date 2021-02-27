Вакцина ні до чого. Чому медики в Україні не роблять щеплення від коронавірусу

Одна з найпоширеніших причин відмови медиків від вакцинації те, що багато хто з них вже перехворів. Про це самі працівники сфери охорони здоров'я розповідають в ексклюзивній статті "Лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили, чому".

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Соцмережі рясніють повідомленнями, що медики масово відмовляються від щеплень. Але це не через недовіру до вакцин, запевняють медпрацівники. Як розповіла інфекціоніст Інна Андрусовіч, загальний настрій медиків до вакцини достатньо позитивний.

"Приблизно третина наших лікарів говорять, що будуть вакцинуватися, десь третина вичікують, а решта – відмовляються. Скептиків і прихильників однаково, насправді. Наприклад, є лікарі старші за 65 – вони побоюються вакцинуватися через вік. Досить багато медпрацівників поки спостерігають за тими, хто вакцинувався, щоб ухвалити рішення. Є і ті, хто перехворіли – ще маємо антитіла. І в протоколі сказано, якщо хворів протягом останнього півріччя або є антитіла, то вакцинацію можна відкласти або зробити щеплення однією дозою, якщо рівень антитіл менше п'яти, у мене – 30. Коли рівень антитіл знизиться, то я, звичайно, буду вакцинуватися", – розповідає Інна Андрусовіч.

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував нові поставки вакцини від COVID-19 в Україні.

Також нагадаємо, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.

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