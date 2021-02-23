Вакцина від COVID-19 прилетіла до України: ексклюзивне відео з аеропорту

Сьогодні об 11:20 до аеропорту "Бориспіль" прилетів літак з Індії з першою партією вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield). Телеканал "Україна 24" показав перші кадри розвантаження препарату.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook повідомив, що зараз вакцина в терміновому порядку проходить митний контроль і препарати відразу відправляться до регіонів, щоб "почати робити щеплення відповідно до першого етапу вакцинації".
Як повідомляли новини "Сьогодні", у першій партії вакцини з Індії 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при відвантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина прилетіла до нас з Індії.
Крім того, ми пояснювали, хто перший отримає вакцину, а також пояснили, як українцям записатися на вакцинацію.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк