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Вакцина від COVID-19 прилетіла до України: ексклюзивне відео з аеропорту

23 лютого, 12:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вантаж терміново проходить митницю і після цього відправиться до регіонів

Сьогодні об 11:20 до аеропорту "Бориспіль" прилетів літак з Індії з першою партією вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield). Телеканал "Україна 24" показав перші кадри розвантаження препарату.

Відео: "Україна 24"
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook повідомив, що зараз вакцина в терміновому порядку проходить митний контроль і препарати відразу відправляться до регіонів, щоб "почати робити щеплення відповідно до першого етапу вакцинації".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у першій партії вакцини з Індії 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при відвантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина прилетіла до нас з Індії.

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Крім того, ми пояснювали, хто перший отримає вакцину, а також пояснили, як українцям записатися на вакцинацію.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцина аеропорт Бориспіль AstraZeneca

Джерело: Сьогодні

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