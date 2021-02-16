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Вакцина від COVID-19 точно буде безпечна? Степанов заспокоїв українців

16 лютого, 11:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава МОЗ розповів про три важливі стадії випробування вакцин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що ті вакцини від COVID-19, які надійдуть в Україну, точно будуть безпечними. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Усі вакцини, які будуть використовуватися в Україні, будуть безпечними, тому що вони будуть проходити реєстрацію в Україні і досліджуватися українськими експертами", – запевнив він.

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Степанов зазначив, що існує ряд вимог до вакцин, які виробляються у світі:

  • вони повинні бути імуногенні;
  • безпечні;
  • стабільні;
  • з певним складом і структурою компонентів.

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"Україна точно буде використовувати такі вакцини, як Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna. На ринок України допускаються вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань", – пояснив глава МОЗ.

Степанов розповів про три стадії клінічних випробувань:

  • Перша – оцінка безпеки і отримання перших даних про побічні ефекти. Випробування проводяться на здорових людях (20-40 добровольців).
  • Пруга – отримання інформації про безпеку, імуногенності та рівень доз вакцини, перевірка на "побочки" (які не виявляються на першій стадії). 100-200 осіб.
  • Третя – підтвердження ефективності та безпеки, визначається частота появи побічних ефектів. Досліджуються різні вікові групи та із супутніми захворюваннями (десятки тисяч добровольців).

Міністр додав, що українські експерти будуть оцінюватися всі ці дослідження, і тільки після їх позитивної оцінки вакцина може бути зареєстрована в Україні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Степанов розповідав, чи можна буде знову захворіти після вакцинації.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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