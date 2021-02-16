Вакцина від COVID-19 точно буде безпечна? Степанов заспокоїв українців

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що ті вакцини від COVID-19, які надійдуть в Україну, точно будуть безпечними. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
"Усі вакцини, які будуть використовуватися в Україні, будуть безпечними, тому що вони будуть проходити реєстрацію в Україні і досліджуватися українськими експертами", – запевнив він.
Степанов зазначив, що існує ряд вимог до вакцин, які виробляються у світі:
- вони повинні бути імуногенні;
- безпечні;
- стабільні;
- з певним складом і структурою компонентів.
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"Україна точно буде використовувати такі вакцини, як Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna. На ринок України допускаються вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань", – пояснив глава МОЗ.
Степанов розповів про три стадії клінічних випробувань:
- Перша – оцінка безпеки і отримання перших даних про побічні ефекти. Випробування проводяться на здорових людях (20-40 добровольців).
- Пруга – отримання інформації про безпеку, імуногенності та рівень доз вакцини, перевірка на "побочки" (які не виявляються на першій стадії). 100-200 осіб.
- Третя – підтвердження ефективності та безпеки, визначається частота появи побічних ефектів. Досліджуються різні вікові групи та із супутніми захворюваннями (десятки тисяч добровольців).
Міністр додав, що українські експерти будуть оцінюватися всі ці дослідження, і тільки після їх позитивної оцінки вакцина може бути зареєстрована в Україні.
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Степанов розповідав, чи можна буде знову захворіти після вакцинації.
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