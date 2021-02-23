Вакцина від COVID-19 вже в Україні. Хто перший її отримає

Препарати прилетіли з Індії і тепер будуть розвезені по регіонах

Літак з вакциною AstraZeneca вже прибув в аеропорт "Бориспіль". З Індії привезли 500 тисяч доз препарату. Тепер очікується початок вакцинаціїі в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому насамперед будуть робити щеплення.

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Перший етап вакцинації в Україні:

медики, які працюють з коронавірусними пацієнтами;

військовослужбовці Операції об'єднаних сил;

люди у закладах для людей похилого віку.

Другий етап:

медики;

літні люди віком від 80 років;

соціальні працівники.

Третій етап:

працівники критичної інфраструктури;

люди від 65 років;

силовики, працівники сфери освіти.

Четвертий етап:

люди від 60 років;

люди з хронічними захворюваннями;

працівники в'язниць та ув'язнені.

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Українці 18-55 років, які не входять до зазначених груп, зможуть вакцинуватися на п'ятому етапі.

Як записатися на вакцинацію

В Україні запустять функцію у додатку "Дія", через який можна буде записатися у чергу на вакцинацію. Кожен бажаючий з 1 березня також зможе записатися через контакт-центр МОЗ: тел. 0-800-602019.

Громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися у пункт щеплення, вибравши найзручнішу для себе адресу і конкретну дату.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в першій партії вакцини з Індії буде 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при відвантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина прилетіла до нас з Індії.

Відео: Сьогодні

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