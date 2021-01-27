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Вакцина від COVID-19 в Україні: коли стане відома дата поставки

27 січня, 19:18

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Два тижні піде на навчання мобільних бригад з вакцинації, каже Віктор Ляшко

Точна дата надходження в Україну першої партії вакцини від коронавірусу стане відома вже найближчої п'ятниці, 29 січня.

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Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "5 канал".

"29 січня ми точно будемо знати кількість доз вакцини і дату, коли вона може з’явитися в Україні в лютому. Це будуть певні транші, це не відразу всі 8 або 16 мільйонів. Після цього, від дати постачання вакцини в Україну, ми беремо два тижні саме для навчання наших медичних працівників мобільних бригад. Стосовно закупівлі за бюджетні кошти у нас є контракт на вакцину китайського виробника за умови, якщо він покаже нам дослідження 70% ефективності", – повідомив Ляшко.

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Нагадаємо, Фонд глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 (COVAX) почне перші поставки вакцин у лютому-2021. Як заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, перший мільярд доз буде поставлено протягом 2021 року, решта поставок – протягом 2022-го.

Також повідомлялося, що Україна за програмою COVAX зможе безкоштовно отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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