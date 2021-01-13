Русский
$ 28,05
34,08
  1. Новини України

Вакцина від коронавірусу їде до України: названо дату реєстрації CoronaVac

13 січня, 16:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Компанія-постачальник розраховує вже на початку лютого отримати дозвіл на реєстрацію препарату Sinovac

Вакцина від коронавірусу CoronaVac, яка була розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech і замовлена урядом України, буде зареєстрована в нашій країні на початку наступного місяця.

Реклама

Про це, як повідомляють новини "Сьогодні", заявив на брифінгу 13 січня голова наглядової ради компанії-постачальника "Лекхім" Валерій Печаєв.

Він зазначив, що до 25 січня в Бразилії починається вакцинація препаратом Sinovac. А до цього вакцина, найімовірніше 18-19 січня, буде зареєстрована в цій країні.

Як тільки це станеться, "Лекхім" подасть до Державного експертного центру матеріали на реєстрацію CoronaVac в Україні.

В тренді
Україну засипле снігом: прогноз погоди на 13 січня (карта)

"Думаю, ми маємо зареєструвати вакцину в Україні до 1 лютого. Може бути, 5-го, але на початку лютого вона має бути зареєстрована", – зазначив Печаєв.

Реклама

Нагадаємо, що напередодні бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан, який проводив випробування CoronaVac, заявив, що вакцина продемонструвала загальну ефективність на рівні 50,38%.

А раніше CoronaVac схвалили для екстреного використання в Індонезії. У цій країні препарат показав ефективність в 65,3%. Навіть це нижче заявленого в українському Міністерстві охорони здоров'я для вакцинації населення нашої країни – очільник відомства Максим Степанов озвучував цільовий показник ефективності в 70%

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина коронавірус Sinovac

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідь
Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідьУкраїна
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українців
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українцівНовини ЖКГ
Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди
Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погодиУкраїна
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимо
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимоЕкономіка
Інвестують і змінюються: що буде з цінами на квартири поточного року
Інвестують і змінюються: що буде з цінами на квартири поточного рокуНерухомість
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)Росія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти