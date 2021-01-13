Вакцина від коронавірусу їде до України: названо дату реєстрації CoronaVac

Компанія-постачальник розраховує вже на початку лютого отримати дозвіл на реєстрацію препарату Sinovac

Вакцина від коронавірусу CoronaVac, яка була розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech і замовлена урядом України, буде зареєстрована в нашій країні на початку наступного місяця.

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Про це, як повідомляють новини "Сьогодні", заявив на брифінгу 13 січня голова наглядової ради компанії-постачальника "Лекхім" Валерій Печаєв.

Він зазначив, що до 25 січня в Бразилії починається вакцинація препаратом Sinovac. А до цього вакцина, найімовірніше 18-19 січня, буде зареєстрована в цій країні.

Як тільки це станеться, "Лекхім" подасть до Державного експертного центру матеріали на реєстрацію CoronaVac в Україні.

"Думаю, ми маємо зареєструвати вакцину в Україні до 1 лютого. Може бути, 5-го, але на початку лютого вона має бути зареєстрована", – зазначив Печаєв.

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Нагадаємо, що напередодні бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан, який проводив випробування CoronaVac, заявив, що вакцина продемонструвала загальну ефективність на рівні 50,38%.

А раніше CoronaVac схвалили для екстреного використання в Індонезії. У цій країні препарат показав ефективність в 65,3%. Навіть це нижче заявленого в українському Міністерстві охорони здоров'я для вакцинації населення нашої країни – очільник відомства Максим Степанов озвучував цільовий показник ефективності в 70%

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