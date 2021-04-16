Вакцина Pfizer вже в Україні: коли почнуть робити щеплення і хто буде першим

Для американської вакцини потрібен холод в 60-80 градусів, але мобільні бригади можуть перевозити її навіть при плюсовій температурі

Україна отримала першу партію американської вакцини Pfizer, а застосовувати її почнуть з 18 квітня – першими її отримають жителі будинків для людей похилого віку. Про це розповів на брифінгу головний санлікар країни Віктор Ляшко.

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Коли вакцину розвезуть по областях

17 квітня 29,5 тис. доз відправлять до усіх регіонів країни – по 1170 доз на кожну область і Київ. Препарат зберігатиметься і транспортуватиметься при температурі мінус 60-80 градусів. На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах з сухим льодом, які забезпечать підтримання температури -60.

Після того, як область використає вакцину, компанія-логіст підвозитиме вакцини на відповідний регіональний склад, звідки її забиратимуть для проведення щеплень.



Коли почнуть застосовувати Pfizer в Україні

"18 квітня почнуться перші щеплення. Передусім – в будинках для людей похилого віку", – сказав Ляшко.

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Потім щеплення цим препаратом отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонники.

Скільки може зберігатися вакцина

Мобільні бригади до місця щеплення перевозитимуть препарат в спеціальних термосумках або термоконтейнерах з температурою 2-8 градусів вище нуля. Вакцину потрібно використовувати протягом 120 годин з моменту розморожування.

При температурі не менше -60 градусів препарат можна зберігати до 30 днів.

Використовувати всю вакцину відразу не будуть

"117 тис. доз не будуть відразу використані для першого щеплення. 50% (доз) будуть використані для першого щеплення і через 25 днів буде повторне щеплення", – пояснив санлікар.

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Ляшко додав, що в подальшому у другій партії Україна отримає ще 950 тис. доз, а загалом повинна отримати 8 млн доз Pfizer.

Нагадаємо, дослідження підтвердило, що вакцина Pfizer є безпечною і ефективною для вагітних.

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