Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини України

Вакцина Pfizer вже в Україні: коли почнуть робити щеплення і хто буде першим

16 квітня, 12:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для американської вакцини потрібен холод в 60-80 градусів, але мобільні бригади можуть перевозити її навіть при плюсовій температурі

Україна отримала першу партію американської вакцини Pfizer, а застосовувати її почнуть з 18 квітня – першими її отримають жителі будинків для людей похилого віку. Про це розповів на брифінгу головний санлікар країни Віктор Ляшко.

Реклама

Коли вакцину розвезуть по областях

17 квітня 29,5 тис. доз відправлять до усіх регіонів країни – по 1170 доз на кожну область і Київ. Препарат зберігатиметься і транспортуватиметься при температурі мінус 60-80 градусів. На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах з сухим льодом, які забезпечать підтримання температури -60.

Після того, як область використає вакцину, компанія-логіст підвозитиме вакцини на відповідний регіональний склад, звідки її забиратимуть для проведення щеплень.


Коли почнуть застосовувати Pfizer в Україні

"18 квітня почнуться перші щеплення. Передусім – в будинках для людей похилого віку", – сказав Ляшко.

Реклама

Потім щеплення цим препаратом отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонники.

Скільки може зберігатися вакцина

Мобільні бригади до місця щеплення перевозитимуть препарат в спеціальних термосумках або термоконтейнерах з температурою 2-8 градусів вище нуля. Вакцину потрібно використовувати протягом 120 годин з моменту розморожування.

При температурі не менше -60 градусів препарат можна зберігати до 30 днів.

Використовувати всю вакцину відразу не будуть

"117 тис. доз не будуть відразу використані для першого щеплення. 50% (доз) будуть використані для першого щеплення і через 25 днів буде повторне щеплення", – пояснив санлікар.

Реклама

Ляшко додав, що в подальшому у другій партії Україна отримає ще 950 тис. доз, а загалом повинна отримати 8 млн доз Pfizer.

Нагадаємо, дослідження підтвердило, що вакцина Pfizer є безпечною і ефективною для вагітних.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

щеплення вакцинація вакцина Pfizer

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Україну накриє дощовий циклон: синоптик розповіла, де може піти ще й сніг
Україну накриє дощовий циклон: синоптик розповіла, де може піти ще й снігУкраїна
Похолодання, дощі і навіть сніг: синоптики попередили про погіршення погоди
Похолодання, дощі і навіть сніг: синоптики попередили про погіршення погодиУкраїна
У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)
У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)Інші новини
Як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомата
Як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкоматаЕкономіка
Долар упав після зростання, євро злетів ще вище: офіційний курс
Долар упав після зростання, євро злетів ще вище: офіційний курсФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти