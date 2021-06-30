Темпи вакцинації від COVID-19 в Україні збільшилися у п'ять разів. Дані за добу

Вакцинація населення триває, українці активно записуються в чергу на щеплення – сьогодні вже 756 424 охочих

За минулу добу, 29 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 81 637 осіб. Це на 64 572 більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 583 468 осіб. Вакцинацію завершили вже 649 524 особи – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 особи.

Читайте також: Вакцинація не захистить на 100%. Як захистити себе від нового вірусу "Дельта"

Реклама

Протягом доби працювали 518 мобільних бригад, 1336 пунктів щеплень і 2 центри вакцинації.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що невакцинованих дітей можуть не пускати на заняття.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачі перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

Реклама

А ще дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу