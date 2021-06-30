Темпи вакцинації від COVID-19 в Україні збільшилися у п'ять разів. Дані за добу

За минулу добу, 29 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 81 637 осіб. Це на 64 572 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 583 468 осіб. Вакцинацію завершили вже 649 524 особи – вони отримали дві дози препарату.
На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 особи.
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Протягом доби працювали 518 мобільних бригад, 1336 пунктів щеплень і 2 центри вакцинації.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що невакцинованих дітей можуть не пускати на заняття.
Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачі перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.
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