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Вакцинація буксує. Кількість щеплень в Україні за добу різко зменшилася, а в п'яти регіонах не зробили жодної

2 травня, 08:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Як проходить вакцинація від коронавірусу в Україні – статистика за 1 травня – де і скільки зробили щеплень

За минулу добу, 1 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 2661 особу. Це на 47 324 менше, ніж за попередню добу. Жодного щеплення не зробили в Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 754 926 осіб. Вакцинацію завершили вже 290 осіб – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 507 901 особа.

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Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

  • м. Київ – 74 щеплення;
  • Вінницька область – 74 щеплення;
  • Волинська область – 40 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 104 щеплення;
  • Донецька область – 350 щеплень;
  • Житомирська область – 78 щеплень;
  • Закарпатська – 83 щеплення;
  • Запорізька область – 20 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 0 щеплень;
  • Київська область – 156 щеплень;
  • Кіровоградська область – 0 щеплень;
  • Луганська область – 0 щеплень;
  • Львівська область – 20 щеплень;
  • Миколаївська область – 425 щеплень;
  • Одеська область – 287 щеплень;
  • Полтавська область – 20 щеплень;
  • Рівненська область – 140 щеплень;
  • Сумська область – 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 0 щеплень;
  • Харківська область – 246 щеплень;
  • Херсонська область – 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 0 щеплень;
  • Черкаська область – 127 щеплень;
  • Чернівецька область – 83 щеплення;
  • Чернігівська область – 94 щеплення.
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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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