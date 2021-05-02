Вакцинація буксує. Кількість щеплень в Україні за добу різко зменшилася, а в п'яти регіонах не зробили жодної

За минулу добу, 1 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 2661 особу. Це на 47 324 менше, ніж за попередню добу. Жодного щеплення не зробили в Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Хмельницькій та Тернопільській областях.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 754 926 осіб. Вакцинацію завершили вже 290 осіб – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 507 901 особа.
Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- м. Київ – 74 щеплення;
- Вінницька область – 74 щеплення;
- Волинська область – 40 щеплень;
- Дніпропетровська область – 104 щеплення;
- Донецька область – 350 щеплень;
- Житомирська область – 78 щеплень;
- Закарпатська – 83 щеплення;
- Запорізька область – 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 0 щеплень;
- Київська область – 156 щеплень;
- Кіровоградська область – 0 щеплень;
- Луганська область – 0 щеплень;
- Львівська область – 20 щеплень;
- Миколаївська область – 425 щеплень;
- Одеська область – 287 щеплень;
- Полтавська область – 20 щеплень;
- Рівненська область – 140 щеплень;
- Сумська область – 190 щеплень;
- Тернопільська область – 0 щеплень;
- Харківська область – 246 щеплень;
- Херсонська область – 50 щеплень;
- Хмельницька область – 0 щеплень;
- Черкаська область – 127 щеплень;
- Чернівецька область – 83 щеплення;
- Чернігівська область – 94 щеплення.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.
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