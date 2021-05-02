Вакцинація буксує. Кількість щеплень в Україні за добу різко зменшилася, а в п'яти регіонах не зробили жодної

Як проходить вакцинація від коронавірусу в Україні – статистика за 1 травня – де і скільки зробили щеплень

За минулу добу, 1 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 2661 особу. Це на 47 324 менше, ніж за попередню добу. Жодного щеплення не зробили в Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 754 926 осіб. Вакцинацію завершили вже 290 осіб – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 507 901 особа.

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Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

м. Київ – 74 щеплення;

Вінницька область – 74 щеплення;

Волинська область – 40 щеплень;

Дніпропетровська область – 104 щеплення;

Донецька область – 350 щеплень;

Житомирська область – 78 щеплень;

Закарпатська – 83 щеплення;

Запорізька область – 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 0 щеплень;

Київська область – 156 щеплень;

Кіровоградська область – 0 щеплень;

Луганська область – 0 щеплень;

Львівська область – 20 щеплень;

Миколаївська область – 425 щеплень;

Одеська область – 287 щеплень;

Полтавська область – 20 щеплень;

Рівненська область – 140 щеплень;

Сумська область – 190 щеплень;

Тернопільська область – 0 щеплень;

Харківська область – 246 щеплень;

Херсонська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 0 щеплень;

Черкаська область – 127 щеплень;

Чернівецька область – 83 щеплення;

Чернігівська область – 94 щеплення.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.

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