Вакцинація CoronaVac: за кожним щепленим відразу резервують другу дозу

Кожен українець, якого зараз вакцинують препаратом CoronaVacкитайської компанії Sinovac Biotech, гарантовано отримає другу дозу для повної імунізації від COVID-19 – за кожним щепленим відразу резервуватимуть другу дозу вакцини з цієї ж партії.
Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.
Вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Інтервал введення між дозами становить 28 днів.
У міністерстві також нагадали, що передусім CoronaVac вакцинуватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають.
Також цією вакциною будуть робити щеплення:
- педагогам, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році;
- олімпійцям і паралімпійцям, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році;
- співробітникам патрульної поліції.
У МОЗ розповіли, що строк придатності вакцини – 24 місяці, перевозити і зберігати препарат можна при температурі 2-8 °C, захищаючи від попадання сонячного світла.
Транспортувати CoronaVac планують у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська вакцина CoronaVac, яку вчора почали застосовувати в Україні, абсолютно безпечна.
Читайте в нашому матеріалі, що відомо про вакцину CoronaVac, яку вже використовують у 28 країнах.
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