Вакцинація CoronaVac: за кожним щепленим відразу резервують другу дозу

У МОЗ пояснили, кого насамперед вакцинуватимуть китайською вакциною і розкрили особливості вакцинації препаратом компанії Sinovac

Кожен українець, якого зараз вакцинують препаратом CoronaVacкитайської компанії Sinovac Biotech, гарантовано отримає другу дозу для повної імунізації від COVID-19 – за кожним щепленим відразу резервуватимуть другу дозу вакцини з цієї ж партії.

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Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

Вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Інтервал введення між дозами становить 28 днів.

У міністерстві також нагадали, що передусім CoronaVac вакцинуватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають.

Також цією вакциною будуть робити щеплення:

педагогам, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році;

олімпійцям і паралімпійцям, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році;

співробітникам патрульної поліції.

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У МОЗ розповіли, що строк придатності вакцини – 24 місяці, перевозити і зберігати препарат можна при температурі 2-8 °C, захищаючи від попадання сонячного світла.

Транспортувати CoronaVac планують у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська вакцина CoronaVac, яку вчора почали застосовувати в Україні, абсолютно безпечна.

Читайте в нашому матеріалі, що відомо про вакцину CoronaVac, яку вже використовують у 28 країнах.

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