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Вакцинація COVID-19 і поїздка за кордон: які документи потрібні і як оформити

10 червня 2021 11:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розповідаємо, що має бути в документі, що підтверджує отримання повного курсу вакцини від COVID-19

У документах, які необхідні при перетині кордону України під час пандемії COVID-19, повинна бути вказана вся необхідна інформація.

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Про те, як повинні бути оформлені документи про вакцинацію і якими вакцинами повинні бути імунізовані громадяни, розповіли в ДПСУ.

Що повинно бути зазначено в документі, що підтверджує отримання повного курсу вакцини від COVID-19:

  • повне ім'я та прізвище, дата народження, стать, громадянство, підпис пацієнта, номер документа, що засвідчує особу;
  • назва вакцини, дати введення, назва виробника і серія виробництва;
  • назва захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;
  • підпис і печатка лікаря, який робив щеплення.

Вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повної курсу вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ в перелік дозволених:

У такий список входять наступні вакцини:

  • Comirnaty/Pfizer;
  • AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АстраЗенека)
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford;
  • Ad26.COV2.S виробництва Janssen;
  • mRNA-1273 виробництва Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm / BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).
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Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що відразу після щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 українці зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі.

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Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після повної вакцинації (коли отримали дві дози). Також в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря.

Нагадаємо, в столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

Також дивіться, як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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