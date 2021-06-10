Вакцинація COVID-19 і поїздка за кордон: які документи потрібні і як оформити

У документах, які необхідні при перетині кордону України під час пандемії COVID-19, повинна бути вказана вся необхідна інформація.
Про те, як повинні бути оформлені документи про вакцинацію і якими вакцинами повинні бути імунізовані громадяни, розповіли в ДПСУ.
Що повинно бути зазначено в документі, що підтверджує отримання повного курсу вакцини від COVID-19:
- повне ім'я та прізвище, дата народження, стать, громадянство, підпис пацієнта, номер документа, що засвідчує особу;
- назва вакцини, дати введення, назва виробника і серія виробництва;
- назва захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;
- підпис і печатка лікаря, який робив щеплення.
Вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повної курсу вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ в перелік дозволених:
У такий список входять наступні вакцини:
- Comirnaty/Pfizer;
- AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АстраЗенека)
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford;
- Ad26.COV2.S виробництва Janssen;
- mRNA-1273 виробництва Moderna;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm / BIBP;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що відразу після щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 українці зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі.
Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після повної вакцинації (коли отримали дві дози). Також в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря.
Нагадаємо, в столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.
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