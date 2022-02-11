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Вакцинація дітей від COVID-19: куди звертатися, щоб прищепити дитину

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 14:01
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Діти віком від 12 років можуть отримати щеплення від коронавірусної інфекції вакциною Comirnaty від Pfizer
Лікарі рекомендують вакцинувати дітей від COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
Лікарі рекомендують вакцинувати дітей від COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я нагадало правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щепленняPfizer. Для цього необхідно звернутися до центрів вакцинації.

Про це повідомляє заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише РБК-Україна.

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"Нагадаю, що в Україні діти від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", – наголосила чиновниця.

Куди звертатися, щоб вакцинувати дитину

У МОЗ нагадали, що для імунізації дитини потрібно звернутися до центру вакцинації. Також із собою необхідно мати:

  • свідоцтво про народження (дітям від 12 до 13 років) чи паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • згоду батьків або опікуна (для дітей віком від 12 до 13 років).

А чи потрібно вакцинувати дітей?

Головний санлікар країни Ігор Кузін підкреслив, що якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення.Оскільки у таких дітей перебіг ковіду може бути важким.

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"Якщо дитина здорова, то рішення залежатиме від того, як часто ця дитина відвідує організовані колективи. (…) Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту", – додав санлікар.

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