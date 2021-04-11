Вакцинація кульгає. У Черкаській області за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

За минулу добу, 10 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 4 048 осіб. Найбільше вакцин зробили в Дніпропетровській області – 610, а в Черкаській і зовсім жодної.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом з початку кампанії однієї дозою прищепили 377 050 осіб.

Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 438 328 осіб.

Кількість щеплень в регіонах:

м Київ – 530;

Вінницька область – 110;

Волинська область – 60;

Дніпропетровська область – 610;

Донецька область – 370;

Житомирська область – 60;

Закарпатська область – 40;

Запорізька область – 10;

Івано-Франківська область – 88;

Київська область – 270;

Кіровоградська область – 60;

Луганська область – 250;

Львівська область – 150.

Миколаївська область – 40.

Одеська область – 70.

Полтавська область – 100.

Рівненська область – 150.

Сумська область – 40.

Тернопільська область – 70.

Харківська область – 100.

Херсонська область – 360.

Хмельницька область – 180.

Черкаська область – 0.

Чернівецька область – 270.

Чернігівська область – 60.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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