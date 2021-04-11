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Вакцинація кульгає. У Черкаській області за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

11 квітня, 09:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найбільше вакцин зробили в Дніпропетровській області

За минулу добу, 10 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 4 048 осіб. Найбільше вакцин зробили в Дніпропетровській області – 610, а в Черкаській і зовсім жодної.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом з початку кампанії однієї дозою прищепили 377 050 осіб.

Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 438 328 осіб.

Кількість щеплень в регіонах:

  • м Київ – 530;
  • Вінницька область – 110;
  • Волинська область – 60;
  • Дніпропетровська область – 610;
  • Донецька область – 370;
  • Житомирська область – 60;
  • Закарпатська область – 40;
  • Запорізька область – 10;
  • Івано-Франківська область – 88;
  • Київська область – 270;
  • Кіровоградська область – 60;
  • Луганська область – 250;
  • Львівська область – 150.
  • Миколаївська область – 40.
  • Одеська область – 70.
  • Полтавська область – 100.
  • Рівненська область – 150.
  • Сумська область – 40.
  • Тернопільська область – 70.
  • Харківська область – 100.
  • Херсонська область – 360.
  • Хмельницька область – 180.
  • Черкаська область – 0.
  • Чернівецька область – 270.
  • Чернігівська область – 60.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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