Вакцинація кульгає. У Черкаській області за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

За минулу добу, 10 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 4 048 осіб. Найбільше вакцин зробили в Дніпропетровській області – 610, а в Черкаській і зовсім жодної.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Загалом з початку кампанії однієї дозою прищепили 377 050 осіб.
Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 438 328 осіб.
Кількість щеплень в регіонах:
- м Київ – 530;
- Вінницька область – 110;
- Волинська область – 60;
- Дніпропетровська область – 610;
- Донецька область – 370;
- Житомирська область – 60;
- Закарпатська область – 40;
- Запорізька область – 10;
- Івано-Франківська область – 88;
- Київська область – 270;
- Кіровоградська область – 60;
- Луганська область – 250;
- Львівська область – 150.
- Миколаївська область – 40.
- Одеська область – 70.
- Полтавська область – 100.
- Рівненська область – 150.
- Сумська область – 40.
- Тернопільська область – 70.
- Харківська область – 100.
- Херсонська область – 360.
- Хмельницька область – 180.
- Черкаська область – 0.
- Чернівецька область – 270.
- Чернігівська область – 60.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Відзначимо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів червоної зони. Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Як довго триватиме локдаун? Про транспортні секрети Києва і облом зі спецпропусками – в новому випуску ютуб-шоу влогера-пенсіонера Діда Панча:
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк