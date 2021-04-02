Вакцинація і контроль. Кулеба відповів, коли українці зможуть знову їздити до Європи

Українська дипломатія перебуває в постійному діалозі з Європейським Союзом і докладає всіх зусиль, щоб зробити подорожі максимально доступними для українців навіть в умовах коронавірусних обмежень, що запроваджують країни Європи.

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Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив Kyiv Post.

"Але зараз головний пріоритет – вакцинація , – каже він. – Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, поки не буде завершено вакцинацію і поки пандемію не буде взято під контроль".

І саме в цьому питанні Україна є особливо вразливою, адже станом на 1 квітня у неї було тільки двоє людей, яким повністю ввели вакцину від COVID-19, у той час як масові кампанії імунізації на Заході тривали протягом декількох місяців. США повністю вакцинували майже 100 мільйонів чоловік, у той час як Україна ввела лише 248 734 вакцини з першого щеплення.

Кулеба каже, що Україна – не виняток, і вакцини досі є дефіцитним ресурсом в усьому світі. Це робить деякі країни "вакцинними націоналістами", оскільки вони скасовують експорт щеплень, якщо їхнє населення не буде повністю імунізоване.

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Це величезна проблема, але дипломатія також докладає всіх зусиль, щоб такі дружні країни, як Польща, допомагали Україні отримувати більше ін'єкцій, каже Кулеба.

"Друзі діляться речами навіть у найтемніші часи. І в України теж є друзі, – підкреслив глава МЗС. – Нам би дуже хотілося побачити панування "вакцини ліберальної демократії", але реальність передбачає іншу картину, і нам потрібно чесно поглянути на це".

Нагадаємо, редактор Bloomberg Девід Фіклінг припустив, що через низькі темпи імунізації населення вакцинація від COVID-19 в Україні розтягнеться на 10 років.

Однак Україна не одна така – глава європейського підрозділу ВООЗ Ганс Клюге висловив невдоволення, що темпи вакцинації в Європі залишаються недозволено повільними.

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