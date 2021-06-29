Вакцинація не захистить на 100%. Як захистити себе від нового вірусу "Дельта"

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакциновані люди все одно можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Дельта".
Про це написали в Telegram-каналі "Коронавірус Інфо" з посиланням на дані ВООЗ.
"Люди не можуть відчувати себе в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", – заявила помічник гендиректора ВООЗ з питань доступу до ліків Маріангела Сімао.
Що потрібно робити вакцинованим людям, щоб бути максимально захищеними:
- носити маску;
- дотримуватися соціальної дистанції;
- перебувати в провітрюваних приміщеннях;
- частіше мити руки;
- уникати скупчення людей.
Нагадаємо, в Україні вже є двоє хворих зі штамом "Дельта", вони повернулися з Росії. Ймовірно саме там і підхопили хворобу.
Крім того, в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.
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