Вакцинація не захистить на 100%. Як захистити себе від нового вірусу "Дельта"

Люди не можуть відчувати себе повністю захищеними тільки через те, що отримали дві дози вакцини

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакциновані люди все одно можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Дельта".

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Про це написали в Telegram-каналі "Коронавірус Інфо" з посиланням на дані ВООЗ.

"Люди не можуть відчувати себе в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", – заявила помічник гендиректора ВООЗ з питань доступу до ліків Маріангела Сімао.

Що потрібно робити вакцинованим людям, щоб бути максимально захищеними:

носити маску;

дотримуватися соціальної дистанції;

перебувати в провітрюваних приміщеннях;

частіше мити руки;

уникати скупчення людей.

Нагадаємо, в Україні вже є двоє хворих зі штамом "Дельта", вони повернулися з Росії. Ймовірно саме там і підхопили хворобу.

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Крім того, в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.

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