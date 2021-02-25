Вакцинація від COVID-19 почнеться у всіх регіонах України – Ляшко

Вакцину вже доставили в усі регіони

Сьогодні доставили COVID-вакцину вже в усі регіони України. МОЗ пообіцяв, що вакцинація від коронавіруса почнеться у всіх регіонах 25 лютого.

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Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

У перший день вакцинації, 24 лютого, зробили 159 щеплень, нагадав він.

"Сьогодні вакцинація проти COVID-19 почнеться у всіх областях країни", – написав Ляшко.

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Вакцинація сьогодні почнеться в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала вакцинація від коронавіруса – першим щеплення отримав лікар з Черкаської області.

Також нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як себе почувають перші вакциновані в Україні.

Відео: Сьогодні

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