Вакцинація від COVID-19 почнеться у всіх регіонах України – Ляшко

Сьогодні доставили COVID-вакцину вже в усі регіони України. МОЗ пообіцяв, що вакцинація від коронавіруса почнеться у всіх регіонах 25 лютого.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.
У перший день вакцинації, 24 лютого, зробили 159 щеплень, нагадав він.
"Сьогодні вакцинація проти COVID-19 почнеться у всіх областях країни", – написав Ляшко.
Вакцинація сьогодні почнеться в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві.
Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала вакцинація від коронавіруса – першим щеплення отримав лікар з Черкаської області.
Також нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як себе почувають перші вакциновані в Україні.
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