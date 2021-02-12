Вакцинація від COVID-19 не повинна бути небезпечніше хвороби – лікар

Багато що залежить від того, як буде організована вакцинація

Ризики вакцинації не повинні перевищувати ризиків перебігу захворювання. У разі, якщо будуть думки фахівців з стосовно вакцинації – побоюватися цього не потрібно.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла завідуюча кафедрою інфекційних хвороб національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України Ольга Голубовська.

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"Цей рік показав, що це страшна проблема (коронавірус – Ред.), дуже важкий. Вакцинація від COVID-19 не повинна бути небезпечніше хвороби – лікаря, особливо для певних груп людей. Я думаю, що всі люди зі здоровим глуздом будуть хотіти себе захистити від цього, але все буде залежати від того, як це буде організовано ", – заявила Голубовська.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, скільки українців готові до вакцинації від коронавірусу.

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