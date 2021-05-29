Вакцинація від COVID-19. Першу дозу отримали вже понад мільйон українців

За минулу добу, 29 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 16 815 осіб. Це на 522 більше, ніж за попередню добу. Одну дозу отримали вже 1 008 857 осіб.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 132 821 осіб. Вакцинацію завершили вже 123 964 особи – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 599 777 осіб.

Протягом доби працювали 273 мобільні бригади і 354 пункту щеплень.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше трьох тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, до України привезли вакцину Johnson & Johnson. Дозвіл на ввезення вакцини, яка ще не зареєстрована в Україні, дало Міністерство охорони здоров'я.

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