Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини України

Вакцинація від COVID-19: скільки українців вже записалися в чергу

14 березня, 11:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поки невідомо, в якому саме порядку буде вакцинація

В Україні в чергу на вакцинацію від коронавируса попередньо записалися майже 250 тисяч людина.

Реклама

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

В якому саме порядку вакцинуватимуть тих, хто записався, поки невідомо.

Так, станом на 13 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 247 556 українців. Наразі вакцинація проводиться 90 мобільними бригадами по імунізації.

В тренді
Гори непотребу до стелі – що робити, якщо ваш сусід став сміттєманом

Також ми повідомляли, що в Україні за останню добу вакцинували проти коронавірусу 3596 осіб. Загалом з початку вакцинації першу з двох щеплень від COVID-19 отримали 51 137 осіб.

Реклама

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня повинні були вийти на 10 тисяч щеплень в добу, але поки в середньому близько 3 тис.

Раніше Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну, а львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

щеплення вакцинація вакцина коронавірус пандемія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)
Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)Інші регіони
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивць
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивцьІнші регіони
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка
Маріуполь та Одеса
Маріуполь та Одеса "хочуть до Росії". Чоловік пропагандистки Скабєєвой зробив скандальну заявуРосія
Арахамія припаркувався на пішохідному переході і був оштрафований на 510 грн (фото)
Арахамія припаркувався на пішохідному переході і був оштрафований на 510 грн (фото)Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти