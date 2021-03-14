Вакцинація від COVID-19: скільки українців вже записалися в чергу

Поки невідомо, в якому саме порядку буде вакцинація

В Україні в чергу на вакцинацію від коронавируса попередньо записалися майже 250 тисяч людина.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

В якому саме порядку вакцинуватимуть тих, хто записався, поки невідомо.

Так, станом на 13 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 247 556 українців. Наразі вакцинація проводиться 90 мобільними бригадами по імунізації.

Також ми повідомляли, що в Україні за останню добу вакцинували проти коронавірусу 3596 осіб. Загалом з початку вакцинації першу з двох щеплень від COVID-19 отримали 51 137 осіб.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня повинні були вийти на 10 тисяч щеплень в добу, але поки в середньому близько 3 тис.

Раніше Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну, а львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

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