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Вакцинація від COVID-19 в Україні. Кількість щеплень за добу зросла

28 травня, 09:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває – скільки щеплень зробили за добу – МОЗ опублікувало свіжі дані

За минулу добу, 27 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 16 293 особи. Це на 1162 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 116 006 осіб. Вакцинацію завершили вже 107 524 особи – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 635 осіб.

Протягом доби працювали 254 мобільні бригади і 1485 пунктів щеплень.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що добовий приріст захворюваності на COVID-19 в Україні йде на спад.

Також нагадаємо, до України привезли вакцину Johnson & Johnson. Дозвіл на ввезення вакцини, яка ще не зареєстрована в Україні, дало Міністерство охорони здоров'я.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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