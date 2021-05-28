Вакцинація від COVID-19 в Україні. Кількість щеплень за добу зросла

За минулу добу, 27 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 16 293 особи. Це на 1162 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 116 006 осіб. Вакцинацію завершили вже 107 524 особи – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 635 осіб.
Протягом доби працювали 254 мобільні бригади і 1485 пунктів щеплень.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що добовий приріст захворюваності на COVID-19 в Україні йде на спад.
Також нагадаємо, до України привезли вакцину Johnson & Johnson. Дозвіл на ввезення вакцини, яка ще не зареєстрована в Україні, дало Міністерство охорони здоров'я.
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