Вакцинація від COVID-19: в Україні планують розширити список професій для обов'язкового щеплення

В Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".
"До переліку обов'язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальні працівники та листоноші", – зазначив Ляшко.
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Він додав, що при другому перегляді в перелік внесуть співробітників місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Міністр також підкреслив, що максимум через 10 днів з'явиться оновлений список.
За добу в Україні зробили майже 150 тис. щеплень від COVID-19
Протягом доби 15 жовтня в Україні від коронавірусу вакцинували 148 438 людей. Перше щеплення отримали 79 580 українців, ще 68 858 – повністю завершили процес імунізації.
Протягом доби працювали:
- 916 мобільних бригад;
- 2 979 пунктів щеплення;
- 345 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей. Повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 433 791 людина (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 307 558 щеплень.
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