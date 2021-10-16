Вакцинація від COVID-19: в Україні планують розширити список професій для обов'язкового щеплення

Найближчим часом в нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші

Список професій для вакцинації розширять / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

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"До переліку обов'язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальні працівники та листоноші", – зазначив Ляшко.

Він додав, що при другому перегляді в перелік внесуть співробітників місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Міністр також підкреслив, що максимум через 10 днів з'явиться оновлений список.

За добу в Україні зробили майже 150 тис. щеплень від COVID-19

Протягом доби 15 жовтня в Україні від коронавірусу вакцинували 148 438 людей. Перше щеплення отримали 79 580 українців, ще 68 858 – повністю завершили процес імунізації.

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Протягом доби працювали:

916 мобільних бригад;

2 979 пунктів щеплення;

345 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей. Повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 433 791 людина (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 307 558 щеплень.

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