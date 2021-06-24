Вакцинація від COVID-19 в Україні прискорюється. Дані за добу

За минулу добу, 23 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 79 921 особу. Це на 26 135 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 229 165 осіб. Вакцинацію завершили вже 435 166 осіб – вони отримали дві дози препарату.
На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 особи.
Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ
Протягом доби працювали 634 мобільні бригади, 1197 пунктів щеплень і 4 центри вакцинації.
[IMAGE id= 2471197 ; title= ;]
Раніше ми повідомляли, що в Україні кількість нових випадків COVID-19 продовжує зростати.
Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.
До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу