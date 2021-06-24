Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини України

Вакцинація від COVID-19 в Україні прискорюється. Дані за добу

24 червня 2021 9:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, українці активно записуватися у чергу на щеплення – сьогодні вже 731 252 охочих

За минулу добу, 23 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 79 921 особу. Це на 26 135 більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 229 165 осіб. Вакцинацію завершили вже 435 166 осіб – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 особи.

Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

Реклама

Протягом доби працювали 634 мобільні бригади, 1197 пунктів щеплень і 4 центри вакцинації.

Не пропусти!
Хто чекає на Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-оф Євро-2020
Збірна України

[IMAGE id= 2471197 ; title= ;]

Раніше ми повідомляли, що в Україні кількість нових випадків COVID-19 продовжує зростати.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)Україна
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
Павло Фукс показав, який він
Павло Фукс показав, який він "російський громадянин": документУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти