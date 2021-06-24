Вакцинація від COVID-19 в Україні прискорюється. Дані за добу

Вакцинація населення триває, українці активно записуватися у чергу на щеплення – сьогодні вже 731 252 охочих

За минулу добу, 23 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 79 921 особу. Це на 26 135 більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 229 165 осіб. Вакцинацію завершили вже 435 166 осіб – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 особи.

Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

Реклама

Протягом доби працювали 634 мобільні бригади, 1197 пунктів щеплень і 4 центри вакцинації.

[IMAGE id= 2471197 ; title= ;]

Раніше ми повідомляли, що в Україні кількість нових випадків COVID-19 продовжує зростати.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу