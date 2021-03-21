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Вакцинація від коронавірусу: скільки українців отримали щеплення

21 березня, 09:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

За минулу добу вакциновано 3968 осіб

За минулу добу, 20 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 3968 осіб.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.

Всього з початку кампанії вакциновано 108 310 осіб. При цьому за поточну добу зроблено на 7660 щеплень менше, ніж за минулу.

Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 305 281 українець.

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В цілому за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

  • Вінницька область – 40 щеплень;
  • Волинська область – 100 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 260 щеплень;
  • Донецька область – 140 щеплень;
  • Житомирська область – 100 щеплень;
  • Закарпатська область – 90 щеплень;
  • Запорізька область – 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 228 щеплень;
  • Київська область – 550 щеплень;
  • Кіровоградська область – 50 щеплень;
  • Луганська область – 150 щеплень;
  • Львівська область –150 щеплень;
  • м Київ – 270 щеплень;
  • Миколаївська область– 120 щеплень;
  • Одеська область – 30 щеплень;
  • Полтавська область – 180 щеплень;
  • Рівненська область – 160 щеплень;
  • Сумська область – 130 щеплень;
  • Тернопільська область – 120 щеплень;
  • Харківська область – 210 щеплень;
  • Херсонська область – 250 щеплень;
  • Хмельницька область – 160 щеплень;
  • Чернівецька область – 60 щеплень;
  • Чернігівська область – 110 щеплень;
  • Черкаська область – 250 щеплень.
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Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 11 145 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.

Також ми писали, що влада має намір провести масове тестування на коронавірус. Це дозволить епідеміологам підрахувати, скільки людей вже зіткнулися з вірусом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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