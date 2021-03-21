Вакцинація від коронавірусу: скільки українців отримали щеплення

За минулу добу, 20 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 3968 осіб.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.
Всього з початку кампанії вакциновано 108 310 осіб. При цьому за поточну добу зроблено на 7660 щеплень менше, ніж за минулу.
Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 305 281 українець.
В цілому за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- Вінницька область – 40 щеплень;
- Волинська область – 100 щеплень;
- Дніпропетровська область – 260 щеплень;
- Донецька область – 140 щеплень;
- Житомирська область – 100 щеплень;
- Закарпатська область – 90 щеплень;
- Запорізька область – 60 щеплень;
- Івано-Франківська область – 228 щеплень;
- Київська область – 550 щеплень;
- Кіровоградська область – 50 щеплень;
- Луганська область – 150 щеплень;
- Львівська область –150 щеплень;
- м Київ – 270 щеплень;
- Миколаївська область– 120 щеплень;
- Одеська область – 30 щеплень;
- Полтавська область – 180 щеплень;
- Рівненська область – 160 щеплень;
- Сумська область – 130 щеплень;
- Тернопільська область – 120 щеплень;
- Харківська область – 210 щеплень;
- Херсонська область – 250 щеплень;
- Хмельницька область – 160 щеплень;
- Чернівецька область – 60 щеплень;
- Чернігівська область – 110 щеплень;
- Черкаська область – 250 щеплень.
Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 11 145 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.
Також ми писали, що влада має намір провести масове тестування на коронавірус. Це дозволить епідеміологам підрахувати, скільки людей вже зіткнулися з вірусом.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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