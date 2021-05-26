Вакцинація від коронавірусу: скільки українців отримали щеплення

Вакцинація населення триває – скільки щеплень зробили за добу – МОЗ опублікувало свіжі дані

Дівчині вводять вакцину. Фото: пресслужба "Агропродсервіс"

За минулу добу, 25 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 16 387 осіб. Це на 2331 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 084 582 особи. Вакцинацію завершили вже 97 391 людина – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 590 133 особи.

Протягом доби працювали 282 мобільні бригади і 373 пункти щеплень.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили понад три тисячі нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 2 189 858 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 208 українців.

Також нагадаємо, в Україні розробляють вакцину від коронавірусу.

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