Вакцинація від коронавірусу: скільки українців отримали щеплення

Дівчині вводять вакцину. Фото: пресслужба "Агропродсервіс"
За минулу добу, 25 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 16 387 осіб. Це на 2331 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 084 582 особи. Вакцинацію завершили вже 97 391 людина – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 590 133 особи.
Протягом доби працювали 282 мобільні бригади і 373 пункти щеплень.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили понад три тисячі нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 2 189 858 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 208 українців.
Також нагадаємо, в Україні розробляють вакцину від коронавірусу.
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