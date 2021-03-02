Вакцинація від коронавірусу: скільки українців записалися на щеплення

В Україні станом на 1 березня за неповний робочий день в чергу на вакцинацію від коронавірусу записалися 44 тисячі осіб.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, найактивніше записуються українці через мобільний додаток "Дія" – 38 531 особа. Водночас через портал записалися 5 280 осіб, а через контакт-центр – 671.
Загалом, починаючи з 26 лютого, в Україні вакцинували 4905 осіб. Найбільше у Донецькій області – 400.
Також раніше Степанов вакцинувався індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва. Він закликав українців наслідувати його.
Раніше ми писали, що для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.
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