Вакцинація від СOVID є – довідки нема: що робити, якщо система "загубила" ваші дані

Багато повністю вакцинованих від коронавірусу в Україні не можуть отримати відповідну довідку, тому що всеукраїнська база не відображає інформацію

Багато українців не можуть отримати сертифікат про вакцинацію / колаж "Сьогодні"

Бодай однією дозою уже вакциновані 6,5 мільйонів українців. Однак довідки про завершений курс вакцинації від COVID-19 отримали не всі бажаючі, оскільки далеко не кожному вдається знайти свої дані у системі Helsi.

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Що робити, якщо ви зробили щеплення проти коронавірусу, а інформація про нього так і не з’явилася у базі, з’ясувала кореспондентка "Сьогодні" Ельвіна Сеітбулаєва.

Першу дозу вакцини киянин Василь Михальчук отримав 29 травня у пункті щеплень у виставковому центрі. Згодом вколов і другу – у лікарні Дніпровського району Києва, де він проживає. Через два тижні пішов до лікарні забирати свідоцтво про вакцинацію – і не одержав, тому що у базі даних не знайшли жодних даних про щеплення.

"Спочатку "Хелсі" показує, що я не зареєстрований користувач, хоча я зареєстрований. Заходили з різних акаунтів – там взагалі немає ні дати, ні назви вакцини. Ми сиділи десь хвилин 40 – і нічого", – розповів чоловік про похід за довідкою.

Нічого про своє щеплення не знайшов і Андрій зі Львова. Каже – лікарі запевняли, що інформація з`явиться за кілька днів.

"Станом на сьогодні доволі тривалий час минув, у цей четвер має бути наступна доза друга і поки що немає жодної інформації про те, що була проведена вакцинація", – скаржиться Андрій Влах.

Що робити

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Одна з причин, чому люди не можуть знайти своїх даних про вакцинацію – навантаження у системі. А друга – це неправильне їх внесення. Тож сімейний лікар має зв'язатися з мобільною бригадою та виправити помилку.

"У нас в Україні є єдина електрона система "Хелсі" і дуже багато маленьких підсистем. Один заклад працює з однією системою, інший – з іншою. Ви можете себе не бачити, але я бачу все, що з вами відбувається, які ви робили щеплення. Тут панікувати немає сенсу", – пояснила сімейний лікар Аліна Яговкина.

Вона уточнила, що сертифікат про щеплення може видавати тільки сімейний лікар.

Якщо ж сімейного лікаря немає, у Міністерстві охорони здоров'я радять звертатися до закладу, де робили щеплення, або до контакт-центру.

"Можна звернутися до реєстратури того закладу, де ви робили щеплення. І там лікарі зможуть внести правки чи корективи. Можете звертатися за телефоном 0 800 602 019 – це номер контакт центру МОЗ – і наші спеціалісти вам допоможуть", – радить прессекретар МОЗ Роман Борщ.

Коригування даних про вакцинацію триватиме від кількох хвилин до кількох днів. Після цього зможете отримати свідоцтво про вакцинацію.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьою дозою від коронавірусу, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс.

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Ми також писали, що в Україні до кінця літа планують зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень.