Вакцинація пригальмувала: скільки українців вже отримали щеплення від COVID-19

Щодоби вакцинують всього по кілька тисяч людей, а в чергу записалися вже сотні тисяч

В Україні триває напружена ситуація з коронавірусом. При цьому темпи вакцинації залишають бажати кращого – за минулу добу всього 2715 людей отримали щеплення.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше за неділю щеплень зробили:

в Донецькій області – 770;

в Житомирській – 310;

в Київській – 270;

в Луганській – 210;

в Дніпропетровській – 190.

Найгірша ситуація з вакцинацією у Києві, Львівській, Кіровоградській та Хмельницькій областях – там жодного щеплення за добу.

Всього з початку вакцинального кампанії в Україні вакцинували 111 024 осіб, одна людина отримала дві дози. У лист очікування вакцинації записалися вже 309 826 осіб.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Верховна Рада зняла з виробників вакцин відповідальність за побічні ефекти. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, навіщо це зробили.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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