Вакцинація пригальмувала: скільки українців вже отримали щеплення від COVID-19

В Україні триває напружена ситуація з коронавірусом. При цьому темпи вакцинації залишають бажати кращого – за минулу добу всього 2715 людей отримали щеплення.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Найбільше за неділю щеплень зробили:
- в Донецькій області – 770;
- в Житомирській – 310;
- в Київській – 270;
- в Луганській – 210;
- в Дніпропетровській – 190.
Найгірша ситуація з вакцинацією у Києві, Львівській, Кіровоградській та Хмельницькій областях – там жодного щеплення за добу.
Всього з початку вакцинального кампанії в Україні вакцинували 111 024 осіб, одна людина отримала дві дози. У лист очікування вакцинації записалися вже 309 826 осіб.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Верховна Рада зняла з виробників вакцин відповідальність за побічні ефекти. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, навіщо це зробили.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк