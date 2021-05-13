Вакцинація українців з "Дії" на вихідних під загрозою: чи будуть робити щеплення

У Міністерствах цифрової трансформації і охорони здоров'я розповіли, що пішло не так з вакцинацією живої черги

Імунолог назвала спосіб боротьби з грипом / Фото: Pexels

Анонсована владою кампанія з вакцинації всіх бажаючих з електронної черги в "Дії" на найближчих вихідних поки не почнеться, оскільки МОЗ ще не готовий до цього. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік.

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Він підтвердив, що дійсно у вихідні планувалося вакцинувати людей не з пріоритетних груп населення, а в порядку живої черги.

"Але ми ще чекаємо команду, коли це стартує. З боку "Дії" все готово, і як тільки нам скажуть, що пункти вакцинації готові і щоб ми їм передали списки і контакти людей, які хочуть отримати щеплення, то ми відразу це зробимо. Але це точно буде не в найближчі вихідні, оскільки певна підготовча робота повинна відбутися з боку Міністерства охорони здоров'я і має бути необхідна кількість вакцини", – сказав Баник.

Своєю чергою головний санлікар Віктор Ляшко теж визнав, що в найближчі вихідні не вийде вакцинувати всіх бажаючих, пише Радіо Свобода.

"Є всі бажаючі, є можливості системи охорони здоров'я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини у нас немає для того, щоб вакцинувати всіх бажаючих в додатку. Ми робимо все можливе, щоб почати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку "Дія" на цих вихідних", – сказав Ляшко.

Він додав, що в листі очікування зараз 23,9 тис. людей, і цю кількість спробують вакцинувати в найближчі вихідні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вже 15-16 травня українцям з електронної черги почнуть робити щеплення.

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