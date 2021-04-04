Вакцинація українців: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення

За минулу добу, 3 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 3919 людей. У Київській та Херсонській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що всього з початку кампанії однієї дозою зроблено щеплення 290 564 людям, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини. Разом за весь час зроблено 290 566 щеплень.
Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 людей.
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В цілому за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- м Київ – 720 щеплень;
- Вінницька область – 110 щеплень;
- Волинська область – 210 щеплень;
- Дніпропетровська область – 290 щеплень;
- Донецька область – 140 щеплень;
- Житомирська область – 80 щеплень;
- Закарпатська – 30 щеплень;
- Запорізька область – 40 щеплень;
- Івано-Франківська область – 179 щеплення;
- Київська область – 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 80 щеплень;
- Луганська область – 140 щеплень;
- Львівська область – 240 щеплень;
- Миколаївська область – 130 щеплень;
- Одеська область – 160 щеплень;
- Полтавська область – 110 щеплень;
- Рівненська область – 50 щеплень;
- Сумська область – 40 щеплень;
- Тернопільська область – 130 щеплень;
- Харківська область – 440 щеплень;
- Херсонська область – 0 щеплень;
- Хмельницька область – 200 щеплень;
- Черкаська область – 160 щеплень;
- Чернівецька область – 180 щеплень;
- Чернігівська область – 60 щеплень.
Раніше Степанов заявив, що Україна повинна почати виробництво власної вакцини від коронавірусу.
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