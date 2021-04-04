Вакцинація українців: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення

Всього з початку кампанії однією дозою зроблено щеплення 290 564 людям

За минулу добу, 3 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 3919 людей. У Київській та Херсонській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього з початку кампанії однієї дозою зроблено щеплення 290 564 людям, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини. Разом за весь час зроблено 290 566 щеплень.

Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 людей.

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В цілому за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

м Київ – 720 щеплень;

Вінницька область – 110 щеплень;

Волинська область – 210 щеплень;

Дніпропетровська область – 290 щеплень;

Донецька область – 140 щеплень;

Житомирська область – 80 щеплень;

Закарпатська – 30 щеплень;

Запорізька область – 40 щеплень;

Івано-Франківська область – 179 щеплення;

Київська область – 0 щеплень;

Кіровоградська область – 80 щеплень;

Луганська область – 140 щеплень;

Львівська область – 240 щеплень;

Миколаївська область – 130 щеплень;

Одеська область – 160 щеплень;

Полтавська область – 110 щеплень;

Рівненська область – 50 щеплень;

Сумська область – 40 щеплень;

Тернопільська область – 130 щеплень;

Харківська область – 440 щеплень;

Херсонська область – 0 щеплень;

Хмельницька область – 200 щеплень;

Черкаська область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 180 щеплень;

Чернігівська область – 60 щеплень.

Раніше Степанов заявив, що Україна повинна почати виробництво власної вакцини від коронавірусу.

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