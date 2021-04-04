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Вакцинація українців: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення

4 квітня, 09:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всього з початку кампанії однією дозою зроблено щеплення 290 564 людям

За минулу добу, 3 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 3919 людей. У Київській та Херсонській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього з початку кампанії однієї дозою зроблено щеплення 290 564 людям, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини. Разом за весь час зроблено 290 566 щеплень.

Також зазначається, що на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 людей.

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В цілому за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

  • м Київ – 720 щеплень;
  • Вінницька область – 110 щеплень;
  • Волинська область – 210 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 290 щеплень;
  • Донецька область – 140 щеплень;
  • Житомирська область – 80 щеплень;
  • Закарпатська – 30 щеплень;
  • Запорізька область – 40 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 179 щеплення;
  • Київська область – 0 щеплень;
  • Кіровоградська область – 80 щеплень;
  • Луганська область – 140 щеплень;
  • Львівська область – 240 щеплень;
  • Миколаївська область – 130 щеплень;
  • Одеська область – 160 щеплень;
  • Полтавська область – 110 щеплень;
  • Рівненська область – 50 щеплень;
  • Сумська область – 40 щеплень;
  • Тернопільська область – 130 щеплень;
  • Харківська область – 440 щеплень;
  • Херсонська область – 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 200 щеплень;
  • Черкаська область – 160 щеплень;
  • Чернівецька область – 180 щеплень;
  • Чернігівська область – 60 щеплень.

Раніше Степанов заявив, що Україна повинна почати виробництво власної вакцини від коронавірусу.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина Украина Максим Степанов
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