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Вакцинація "впала" майже вдвічі: скільки зробили щеплень за добу

12 липня 2021 9:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За весь час вакцинальної кампанії зроблено понад три мільйони щеплень – в МОЗ розповіли, скільки людей повністю імунізовані

Вакцинація від коронавіруса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Вакцинація від коронавіруса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Вакцинація в Україні пригальмувала – за неділю зробили трохи більше 26 тисяч щеплень, що майже на 20 тисяч менше, ніж за суботу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Так, першу дозу препарату від коронавірусу отримали 13 390 осіб, а другу (і завершили вакцинацію) – 12 966 українців.

Протягом доби працювали:

  • 108 мобільних бригад;
  • 182 пункти щеплення;
  • 140 центрів вакцинації.

Усього за весь час вакцинації в Україні зроблено 3 489 332 щеплення: першу дозу отримали 2 311 690 осіб, другу (закінчили вакцинацію) 1 177 642 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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На сьогоднішній день в листі очікування вакцинації від COVID-19 записані 792 306 осіб.

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Читайте також наше інтерв'ю з головним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним, який розповів про те, як виявляють штам "Дельта" в Україні, чи ефективний CoronaVac і чи вакцинуватимуть в Україні дітей і підлітків.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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