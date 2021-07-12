Вакцинація "впала" майже вдвічі: скільки зробили щеплень за добу

За весь час вакцинальної кампанії зроблено понад три мільйони щеплень – в МОЗ розповіли, скільки людей повністю імунізовані

Вакцинація від коронавіруса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Вакцинація в Україні пригальмувала – за неділю зробили трохи більше 26 тисяч щеплень, що майже на 20 тисяч менше, ніж за суботу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Так, першу дозу препарату від коронавірусу отримали 13 390 осіб, а другу (і завершили вакцинацію) – 12 966 українців.

Протягом доби працювали:

108 мобільних бригад;

182 пункти щеплення;

140 центрів вакцинації.

Усього за весь час вакцинації в Україні зроблено 3 489 332 щеплення: першу дозу отримали 2 311 690 осіб, другу (закінчили вакцинацію) 1 177 642 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

На сьогоднішній день в листі очікування вакцинації від COVID-19 записані 792 306 осіб.

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