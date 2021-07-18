Вакцинація впала удвічі: скільки щеплень зробили за добу

Другу дозу препарату отримало вдвічі менше людей, ніж першу – вакцинація у суботу виявилася не дуже масштабною

Вакцинація пригальмувала / Фото: Reuters

Нещодавно в Україні хвалилися рекордом вакцинації, а за минулу добу кількість скоротилася удвічі – зробили 50 435 щеплень. У п'ятницю було понад 100 тисяч.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, за суботу першу дозу отримали 34 079 осіб, а другу – 16 356 українців.

Протягом доби працювали:

179 мобільних бригад,

354 пункти щеплення;

229 центрів вакцинації.

Всього в Україні вже зробили 4 061 475 щеплень від коронавірусу: першу дозу отримали 2 638 939 людей, повністю вакциновані (двома дозами) – 1 422 536 українців (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що наприкінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.

Крім того, у схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.

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