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СЬОГОДНІ Новини України

Вакцинація в Україні. Ще понад 300 тис. людей зробили щеплення від коронавірусу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
20 листопада, 09:05
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За останню добу зафіксовано 18250 нових підтверджених випадків COVID-19
В Україні за добу вакцинувалося більше 300 тис. людей
В Україні за добу вакцинувалося більше 300 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 листопада в Україні 311 316 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 98 794 особи, повністю імунізовані – 212 522 особи.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 661 304 людини.

Загалом проведено 22 417 288 щеплень. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу працювали:

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  • 1 050 мобільних бригад з імунізації;
  • 3 143 пункти щеплення;
  • 457 центрів вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За добу 19 листопада зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).

Також минулої доби:

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  • госпіталізовано – 3594 особи;
  • летальних випадків – 664;
  • одужали – 21 979 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

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