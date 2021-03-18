Вакцинація в Україні триває повільно: чи це справді так?

В Україні починається четвертий тиждень вакцинації проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 922 особи.

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У МОЗ цифрами не задоволені. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов каже, що ставив "інше завдання щодо темпів вакцинації" – 10 тисяч щеплених на добу.

Вже минуло 20 днів від старту, проте такі темпи досі недосяжні. Лише нещодавно до нього більше наблизилися, коли щепили понад 9800 осіб за добу.

Водночас заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що саме такі теми і планувалися і вони цілком відповідають європейським.

Чи Україна повільно розгортає вакцинацію, розбиралися "Сьогодні".

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Повільно чи не повільно?

Зараз вакцинацією займаються мобільні бригади. Це група медиків із лікаря, медсестри і реєстратора.

Спочатку мобільні бригади роблять щеплення медикам, які працюють у "ковідних" відділеннях лікарень. Одна бригада може вакцинувати 100 осіб на день. На першому етапі вони мають зробити щеплення 360 тисячам осіб із пріоритетних груп.

За 20 днів вони вакцинували 62 083 особи.

Це багато чи мало? Все так і планувалося – вакцинація йде каскадним шляхом – з поступовим нарощуванням кількості щеплених, запевняють у МОЗ. Однак зараз одна мобільна група навіть не робить закладені 100 щеплень на добу. Ця кількість коливається біля 50-60 вакцинованих.

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Віктор Ляшко каже, що в країні цілком європейські темпи. Україна рухається темпами Франції.

"Ви всі зараз порівнюєте нашу ситуацію з іншими країнами, де кампанія триває понад два місяці. Я вам можу серйозно сказати: якщо ви подивитеся зараз на Францію, то Україна має з нею показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії", – стверджує Ляшко.

Для порівняння, в Україні на 20-й день вакцинації навіть не вийшла на 10 тисяч щеплених за добу. Хоча, за заявами міністра Степанова, на цю цифру планували вийти 5-7 березня.

За даними МОЗ, ourworldindata.org

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Франція досягла 10 тисяч на 11 день вакцинальної кампанії. А на 20-й день вакцинувала понад 58 тис. осіб за добу. Зараз – понад 220 тисяч.

У Польщі вже на третій день вийшли на 30 тисяч вакцинованих за добу, а до 20-го дня наблизилися до 60 тисяч.

Проте темпи вакцинації в Україні зараз можна порівняти з Грецією. Там до 20 дня так і не подолали рубіж 10 тисяч вакцинованих за добу. Через місяць вони змогли вийти на 20 тисяч. Проте населення Греція вчетверо менше України.

Кількість вакцинованих людей за одну добу

Що не так з вакцинацією

Наразі мобільних бригад, які задіяні у вакцинації, – замало, а навантаження на них – завелике, вважає Вадим Арістов, інфекціоніст, директор Revival Institute for Future.

Лише 16 лютого в Україні почали навчати мобільні бригади для проведення вакцинації – дві бригади на область. При тому одна бригада простоювала, бо її готували до вакцини Pfizer, яка не надійшла.

"Є питання до організації і фінансування. Кожна бригада за одне проведене щеплення отримує 25 грн (за введення другої дози – 60 грн. – Ред.). Що таке 25 грн на мобільну бригаду? Це в кращому випадку, якщо буде 80 щеплень на день, тоді кожен з п’яти медиків у бригаді отримає 8800 грн за місяць. І це гроші, які отримують медики не на руки, а йдуть закладу, де вони працюють. А якщо розрахувати, то для введення 80 ін’єкцій потрібно робити щеплення щошість хвилин. Це неможливо при такій організації, бо на місці немає локального організатора, який забезпечує необхідний потік тих, хто має вакцинуватися", – каже Вадим Арістов.

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

В Україні слід було би організувати окремий штаб із вакцинації, який би координував хід щеплення. В деяких країнах навіть призначили окремого міністра на цей період, додає експерт.

"Це показало би важливість процесу і дало додаткові повноваження для організації вакцинації", – додає Вадим Арістов.

У МОЗ обіцяють розгортати вакцинацію і далі. Чим більше буде вакцини – тим більше вакцинуватимуть. Наприкінці березня до України обіцяють поставити ще 1,5 млн доз вакцин Covidhield. Тоді й обіцяють додавати і мобільні бригади, всього буде 572 бригади – зараз їх близько 200. Ще має бути близько 4000 стаціонарних пунктів, де робитимуть щеплення тільки проти коронавірусу.

Додаткові пункти вакцинації відкриють на другому етапі – в квітні, коли черга дійде до щеплення медиків, які працюють не в ковідних лікарнях, людей старше 80 років та соцпрацівників.

Однак є ризик, що вакцини не встигатимуть використати до закінчення їх терміну придатності. Covidhield можна зберігати шість місяців. Вакцина, якою українцям роблять щеплення, зараз має термін придатності до кінця червня.

"В Україні є стійка тенденція знищувати прострочені вакцини, які вчасно не використали. Якщо так буде, то це не буде несподіванкою через недолугу організацію. Є різні шляхи дібрати швидкості. Є ж інша ймовірність, що виробник розширить термін придатності вакцини після досліджень та її удосконалення. Також в Україні є ще резерв – пункти вакцинації, які поки ще не використовуються", – розповів Вадим Арістов.

Раніше ми писали, що в Україні перша людина отримала другу дозу препарату від коронавірусу Covishield. Це перший випадок повної вакцинації в нашій країні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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