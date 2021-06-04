Вакцинація в Україні набирає обертів. За добу зробили понад 50 тисяч щеплень

В Україні зростають темпи вакцинації проти коронавірусу – скільки щеплень зробили

В Україні за останню добу, 3 червня, вакцинували проти коронавірусу 50 840 людей. Це на 16 359 щеплень більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Учора першу дозу отримали 46 868 людей, закінчили вакцинацію 3972 українці. Протягом доби працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів щеплення.

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З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 1 123 663 людини, з них отримали одну дозу – 1 123 661 людина, повністю імунізовані і отримали дві дози – 142 062 українці. Усього медики зробили 1 265 723 щеплення.

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Станом на 4 червня, у лист очікування вакцинації від COVID-19 записалася 630 381 людина.

Нагадаємо, у столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів . Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer.

Крім того, у Тернополі відкриють тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу. Він буде працювати у вихідні дні. Такі центри вже працюють у Одесі, Києві та Львові.

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