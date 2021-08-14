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Вакцинація в Україні: щеплення зробили понад 7 млн чоловік

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
14 серпня, 08:58
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З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 4 644 649 українців, з них дві дози здобули 2 688 903 особи
У країні триває активна вакцинація населення. Фото: колаж "Сьогодні"
У країні триває активна вакцинація населення. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з початку кампанії вакцинації зробили понад 7 млн 333 тис. 550 щеплень від COVID-19. Вчора, 13 серпня, щеплення отримали 161 792 українців.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У п'ятницю першу дозу отримали 106 206 чоловік, повністю імунізовані – 55 586. Протягом доби працювали 926 мобільні бригади 2 879 пунктів щеплення і 335 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 4 644 649 українців, з них дві дози здобули 2 688 903 особи. Всього медики провели 7 333 550 щеплень.

Статистика вакцинації в Україні. Фото: МОЗ/Facebook
Статистика вакцинації в Україні. Фото: МОЗ/Facebook

"Плюшки" для вакцинованих в Україні

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В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

  • вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
  • в Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Нагадаємо, в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.

Також повідомлялося, що в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (в тому числі грошову) в разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів.

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