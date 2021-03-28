Вакцинація в Україні: щеплення від COVID-19 отримали втричі менше людей

За минулу добу в Україні зробили 4616 щеплень від коронавірусу – в 3,8 раза менше, ніж напередодні.

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Про це повідомляється на сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Фейсбуці.

Найбільше щеплень зробили в:

Херсонській області (540);

Полтавській області (400);

Києві (389).

У список очікування вакцини записалися 361 020 людей. Всього вакциновано 196 879 людей однією дозою і одну людину двома дозами препарату.

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Раніше повідомлялося, що в Україні відстають від плану вакцинаціївід коронавірусу майже удвічі від запланованого. Однією з причин цього є організаційні моменти, зокрема, в роботі пунктів вакцинації.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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