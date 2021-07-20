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Вакцинація в Україні триває. Скільки щеплень зробили за добу

20 липня 2021 9:36

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Цього разу темпи вакцинації після вихідних не впали, як це було раніше – нові дані Міністерства охорони здоров'я

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 19 липня, 81 015 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Зазначається, з початку прищеплювальної кампанії вакцинували 2 717 790 людей, з них отримали дві дози 1 461 875 українців. Усього медики зробили 4 179 663 щеплень.

Вакцинація 20 липня. Джерело: МОЗ

Вчора в Україні працювали 583 мобільні бригади, 1394 пункти щеплення і 50 центрів вакцинації.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, так як найкраща – та, яка вже введена.

Крім того, в Україні 15 липня зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – 117 376. Тоді протягом доби працювали 720 мобільних бригад.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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