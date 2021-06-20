Вакцинація "обвалилася". За суботу різко впало число нових щеплених українців

На цей момент в лист очікування вакцинації від коронавірусу записалися понад 700 чоловік

Дівчині роблять щеплення від вірусу. Фото: РБК-Україна

В Україні за останню добу 25 тис. 603 людини щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 тис. 616 чоловік, а повністю імунізовані – 3 тис. 987 чоловік.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 млн 722 тис. 327 чоловік, з них отримали одну дозу – 1 млн 722 тис. 325 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 359 тис. 777 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зробили 2 млн 82 тис. 102 щеплення.

"Станом на 19 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 715 тис. 211 чоловік", – йдеться в повідомленні.

Статистика по вакцинації – дані МОЗ

Протягом доби працювали:

214 мобільних бригад,

362 пункти щеплення;

46 центрів вакцинації.

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Раніше ми писали, що в Україні на вакцинацію витратили майже вісім мільярдів.

Нагадаємо, ВООЗ підтвердила безпеку і ефективність китайської вакцини CoronaVac, якій вакцинують в Україні.

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