Вакцинація "обвалилася". За суботу різко впало число нових щеплених українців

Дівчині роблять щеплення від вірусу. Фото: РБК-Україна
В Україні за останню добу 25 тис. 603 людини щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 тис. 616 чоловік, а повністю імунізовані – 3 тис. 987 чоловік.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 млн 722 тис. 327 чоловік, з них отримали одну дозу – 1 млн 722 тис. 325 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози – 359 тис. 777 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зробили 2 млн 82 тис. 102 щеплення.
"Станом на 19 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 715 тис. 211 чоловік", – йдеться в повідомленні.
Протягом доби працювали:
- 214 мобільних бригад,
- 362 пункти щеплення;
- 46 центрів вакцинації.
Раніше ми писали, що в Україні на вакцинацію витратили майже вісім мільярдів.
Нагадаємо, ВООЗ підтвердила безпеку і ефективність китайської вакцини CoronaVac, якій вакцинують в Україні.
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