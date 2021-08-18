Вакцинація в Україні. Скільки щеплень від COVID-19 зробили за добу

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби

Вакциновані люди зі значно меншою ймовірністю заражаються коронавірусів і потрапляють до лікарні. Колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 17 серпня, в Україні вакцинували проти COVID-19 118 594 осіб. Це на 5043 менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Усього від початку кампанії зробили щеплення 7 702 997 осіб. Вакцинацію завершили вже 2 851 458 осіб – вони отримали дві дози препарату.

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Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2797 пунктів щеплень і 317 центрів вакцинації.

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

"Плюшки" для вакцинованих в Україні

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар"; в Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.

Також нагадаємо, в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (у тому числі грошову) в разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: