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Вакцинація в Україні. Скільки щеплень від COVID-19 зробили за добу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 09:45
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Всього з початку кампанії в країні щеплено 9 747 714 чоловік – з'явилися нові дані Міністерства охорони здоров'я
У країні триває активна вакцинація населення. Фото: колаж "Сьогодні"
У країні триває активна вакцинація населення. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 4 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 69 260 чоловік. Одну дозу отримали 20 430 чоловік, повністю імунізовані – 48 830 чоловік.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Всього з початку кампанії щеплено 9 747 714 чоловік. Вакцинацію завершили вже 4 178 665 чоловік – вони отримали дві дози препарату.

Статистика, надана МОЗ. Фото: прес-служба МОЗ/Facebook
Статистика, надана МОЗ. Фото: прес-служба МОЗ/Facebook

Протягом доби працювали:

  • 587 мобільних бригад,
  • 1642 пункти щеплення;
  • 365 центрів вакцинації.
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"Плюшки" для вакцинованих в Україні

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

  • вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
  • в Дніпрі влади обіцяють вакцинованих жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.

Також нагадаємо, в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (В тому числі грошову) в разі високого охоплення вакцинацією їх пацієнтів.

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