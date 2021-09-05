Вакцинація в Україні. Скільки щеплень від COVID-19 зробили за добу

За минулу добу, 4 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 69 260 чоловік. Одну дозу отримали 20 430 чоловік, повністю імунізовані – 48 830 чоловік.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Всього з початку кампанії щеплено 9 747 714 чоловік. Вакцинацію завершили вже 4 178 665 чоловік – вони отримали дві дози препарату.
Протягом доби працювали:
- 587 мобільних бригад,
- 1642 пункти щеплення;
- 365 центрів вакцинації.
"Плюшки" для вакцинованих в Україні
В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:
- вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
- в Дніпрі влади обіцяють вакцинованих жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.
Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.
Також нагадаємо, в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (В тому числі грошову) в разі високого охоплення вакцинацією їх пацієнтів.