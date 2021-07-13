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В Україні різко прискорилися темпи вакцинації: скільки щеплень зробили

13 липня 2021 9:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У неділю в країні зробили всього 26 тисяч щеплень, а вже в понеділок – утричі більше

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 12 липня, в Україні 83 177 людей вакцинувались проти коронавірусу. Це більш ніж у три рази більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані – 37 642 особи. Вчора працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення і 34 центри вакцинації.

Вакцинація 13 липня. Джерело: МОЗ

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 2 357 227 людей, повністю імунізовані -1 215 284 українці. Усього медики зробили 3 572 509 щеплень.

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У лист очікування на вакцинацію від COVID-19 записалися 796 701 людей.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.

Крім того, у схваленій в Україні вакцині знайшли смертельний побічний ефект.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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