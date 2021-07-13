В Україні різко прискорилися темпи вакцинації: скільки щеплень зробили

Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 12 липня, в Україні 83 177 людей вакцинувались проти коронавірусу. Це більш ніж у три рази більше, ніж добою раніше.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Читайте також: План вакцинації зривається? Чи встигнуть вакцинувати половину українців до Дня Незалежності
Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані – 37 642 особи. Вчора працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення і 34 центри вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 2 357 227 людей, повністю імунізовані -1 215 284 українці. Усього медики зробили 3 572 509 щеплень.
У лист очікування на вакцинацію від COVID-19 записалися 796 701 людей.
Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.
Крім того, у схваленій в Україні вакцині знайшли смертельний побічний ефект.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу