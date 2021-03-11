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Вакцинація в Україні: скільки українців отримали щеплення від COVID-19

11 березня, 09:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Стало відомо, де найбільше зроблено щеплень і яка область дуже відстає

Вакцинація в Україні поки йде повільними темпами, але з кожним днем кількість щеплень збільшується. За минулу добу вакцинували майже 6 тисяч людей. Про це повідомляє Коронавірус-інфо.

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Так, за середу щеплення від ковіду отримали 5898 українців. Варто відзначити, що істотно збільшилася кількість по всіх регіонах: ще на днях це було в середньому 30-50, а зараз від 100 до 500.

П'ятірка лідерів:

  • Тернопільська область – 500;
  • Київська – 470;
  • Дніпропетровська – 469;
  • Вінницька – 420;
  • Полтавська – 380.

У Києві зробили 100 щеплень. А найменше на Закарпатті – 50.

З початку епідемії (з 24 лютого) вакцинували вже 29 378 осіб. Найбільше в Донецькій області – 3504 особи, а в аутсайдерах Закарпаття – 494 щеплення.

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Нагадаємо, і міністр охорони здоров'я, і президент України висловлювали незадоволення темпами вакцинації. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що планується збільшити темпи вакцинації до 50 тисяч уколів на добу(зараз це в середньому 3-5 тисяч).

Також ми розбиралися, які побічні реакції можуть бути після щеплення препаратом Covishield.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Джерело: Сьогодні

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